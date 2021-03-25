Muhalifler Şanlıurfa’da istişare toplantısı düzenlendi

ŞANLIURFA'DA, Barış Pınarı Harekâtı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinin güvenlik, ekonomik ve sosyal hayatının sürdürülmesine yönelik istişare toplantısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Vali Yardımcısı ve Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Ceylanpınar Kaymakamı ve Resulayn Koordinatörü Cüneyt Caner, bölgede görevli polis ve jandarma birlikleri yöneticileri, her iki ilçedeki Suriye Milli Ordusu temsilcileri ile yerel yetkililer katıldı.