Oğlu gelecek umuduyla gözleri sürekli sokakta

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Şırnaklı annelerin, şehit ve gazi yakınlarının, Şırnaklı kadınların 10 eylülde başlattıkları eylem devam ediyor.

Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 7 yıl önce, 15 yaşında dağa kaçırılan Metin Üstek'in annesi oğlu bir gün dönecek umuduyla sofraya fazladan bir tabak bırakıyor. Bahçelievler Mahallesinde bulunan müstakil evlerinin yıkılmasından sonra oğlu birgün dönerse evi bulamaz diyen acılı anne ve baba pencereden sürekli sokağı gözetliyorlar.

Emin ve Ömer Üstek'in 6 çocuğundan en küçüküğü olan Metin Üstek'in hayalleri PKK terör örgütü tarafından kaçırılması ile son buldu. Yaz tatillerinde lokanta, kafe tarzı yerlerde çalışan Metin, okulun olduğun dönemlerde okula gidiyordu. Mühendis olabilmek için hem çalışıp hem okuyan Metin'den geriye sadece bir fotoğraf kaldı.

Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne Emine Üstek; "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Yaşadığım sürece de oğlumun peşinde olacağım. Umudum var oğlum nerede olursa olsun bir gün bana dönecektir. Oğlum kendi kendine gitmedi. Başkaları oğlumu kaçırdı. Oğlum için ciğerim yanıyor. Oğlum çok efendi, iyi bir çocuktu. Oğlum neredeyse gelsin. Devletine teslim olsun. Devletimiz çok iyi. Devletimiz kimseye zarar vermez. Metin'im neredeysen bana geri gel. Ne gecem var, ne gündüzüm. Yediğim yemekten tat alamıyorum. Benim oğlum çalışkandı. İş yapmayı severdi. Serseri bir çocuk değildi. Sabah işe giderdi. Akşamda hiçbir yerde durmadan eve geri gelirdi. Oğlum serseri olsaydı. Onların fikrinde olsaydı sormazdım. Ama benim oğlum asla öyle biri olmadı" dedi.

Üstek her sofrayı kurduğunda oğlunun geleceği umuduyla bir tabak fazla sofraya koyduğunu belirterek şöyle konuştu; "Metin oğlum ne zaman sofra kursam, senin içinde tabak koyuyorum. Tabağı koydum Metin'im şimdi gelecek diyorum. Sabahtan akşama kadar pencerede senin yolunu gözlüyorum. Pencereden bakınca her an gelecekmişsin gibi bekliyorum oğlum. Yoldan geçenlerin çoğunu sana benzetiyorum. Oğlum bana çok düşkündü. Nereye gitsem benim yanımdaydı. Bağda, bahçede sürekli bana yardım ederdi. Metin'im ile birlikte yaptığımız evide yıktılar. Eski evimiz yıkıldı. Yeni evimize taşındık. Sürekli sokağa bakıyorum. Oğlum gelirse göreyim diye' Ben oğlumdan haber bekliyorum. Birileri bana oğlumdan haber getirsin. Yaşıyorken son bir defa oğlumu görmek istiyorum. Yaşlandım artık oğlumun peşinden eskisi gibi koşacak kadar gücüm kalmadı" dedi.

Oğlu Metin'i ölü veya diri her şekilde istediğini belirten baba Ömer Üstek; "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri bakanımızdan ricam oğlum nerede olursa olsun bana bir haber versinler. Oğlum Türkiye'de, Irak'ta, İran'da, Almanya'da nerede olursa olsun bize bir haber verirlerse çok memnun olurum. Bu PKK bizim dünyamızı mahvetti. PKK dünya belasıdır. Bizim memleketimizi yıktı. Biz göç etmek zorunda kaldık. Ben oğlumu hiçbir saat, hatta bir saniye bile unutmuyorum. Sürekli kalbimde. Yemek yediğimde, dışarı çıktığımda bu çocuk sürekli benim aklımda, unutamıyorum. bilmiyorum çocuğum nereye gitti. ben o tarihte Çanakkale'deydim, çocuğumu götürdüklerinde. PKK bir dünya belası. Ben onların karşısındayım. HDP'de PKK'ya destek veriyor. HDP'de terör örgütüdür. HDP'ye destek verenler, bizim komşumuz, akrabamız. Ben onlara da karşıyım. Benim çocuğum neredeyse bu HDP, PKK bana bir haber getirsin. Öldüyse de haber versinler. Sağsa haber versinler. Öldüklerinde televizyona veriyorlar, öldü diye. Yaşayandan niye haber vermiyorlar. Onlar yalancıdır. Onlar Müslüman düşmanıdır. Diyorlar biz Kürt'üz Kürt değiller. Paracı bunlar. Benim çocuğumu götürüp satmışlar. Ben oğlumdan bir haber istiyorum. Ben oğlumdan haber bekliyorum. Yemek yediğimde çocuk aklımda. Annesi durmadan ağlıyor. Biz ağlıyoruz. Ne hakları vardı bize bunu yapmaya. Biz hakkımızı istiyoruz. Şırnak, Cizre, Silopi, Nusaybin yıkıldı. Kim yıktı? Terör yıktı. Halen HDP'de ona destek veriyor. HDP onlardan daha büyük bir düşmandır" dedi.