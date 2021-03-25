Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 tutuklama

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye'ye illegal yollardan geri döndüğü haklarında bilgiler, doküman, tespit bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı yönünde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Şanlıurfa merkezi ve Akçakale, Ceylanpınar, Viranşehir, Siverek, Suruç ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına 15 şüpheliden 4 şahıs savcılıktan serbest, 7 şahıs Adli kontrol kararı ile serbest bırakırken 4 kişi ise tutuklandı.