Şehitlerimizin isimleri okullarda yaşayacak

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde Korona Virüs kurallarına uygun düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Türköz,İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve şehit aileleri katıldı.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve her zaman yanlarında olduğu belirten Kaymakam Türköz; "Bugün bizim için özel bir gün. Kalplerimizde yaşattığımız şehitlerimizin isimlerini 3 okulumuza verdik. Bu vesileyle ailelerimizle bir araya geldik. Safranbolu Anaokulunun adı Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu, Kalealtı İlkokulunun adı Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulu, Harmanlar ortaokulunun adı ise Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci Ortaokulu olarak değiştirildi. Bu özel ve anlamlı günde programa katılım sağlayan şehit ailelerimize teşekkür ediyor, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kaymakam Türköz program sonunda şehitlerimizin isimleri bulunan okulun fotoğraflarının yer aldığı tabloyu şehit ailelerine takdim etti.

2 Nisan 2018 yılında Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköy'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu Karabük Kapalı Cezaevinde görevli uzman çavuş Oğuz İnan olay yerinde şehit olmuştu. Jandarma Komando Halil Gözlemeci ise 14 Temmuz 1993 günü hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşerken, Şehit Aybüke Yalçın ise 7 aylık öğretmen iken 9 Haziran 2017 yılında hain terör örgütü PKK tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olmuşlardı.