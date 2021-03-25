SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

ÇAVUŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapılmıştı.