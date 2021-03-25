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Giriş Tarihi: 25.3.2021 15:14 Son Güncelleme: 25.3.2021 15:32

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Wang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

ÇAVUŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapılmıştı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü
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