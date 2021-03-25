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Giriş Tarihi: 25.3.2021 17:45

Son dakika: ’nde izinsiz gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi’nde izinsiz gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı

’da önünde izinsiz gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Üniversitenin Güney Yerleşkesi giriş kapısında, daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen bir öğrenci için disiplin soruşturması toplantısı yapılacağı bilgisi üzerine toplanan bir grup, buna tepki gösterdi. Toplantının yapılacağı Eğitim Fakültesine giderek eylem yapmak isteyen gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi’nde izinsiz gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı
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