SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da panik anları! Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı

"KAÇ EVDE ZARAR OLDUĞUNUN TESPİTLERİNİ YAPIYORUZ"

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda istinat duvarının çökmesiyle aşağı kısımda kalan binaların bazı dairelerinde hasar oluştuğunu dile getirdi.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu aktaran Canbolat, "Çöken kısmın binalara vermiş olduğu zarar var ama ön gözlemle yapılan tetkiklerde çevredeki binalarda kayma gibi vakaya rastlanmadı. Daha teknik çalışmaları arkadaşlarımız bugün ve yarın devam ettirecek. Boşaltılan 7 binadaki vatandaşlarımızın rahat mekana taşınması konusunda AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyemiz gerekli çalışmaları yapıyor. Daha sonra binalardan vatandaşların taşınıp taşınmayacağı ya da nasıl taşınacağı konuları teknik rapor sonuçlarına göre belirlenecek. Şu an için olaya müdahale edildi. Kaç evde zarar olduğunun tespitlerini yapıyoruz." diye konuştu.