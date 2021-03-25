SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu resmen duyurdu: Birinci faz bitti...

"BİRİNCİ FAZ BİTTİ"

Çok güzel bir AFAD uygulaması hazırlıyoruz, birinci fazı bitti. Bir noktaya geldik. Telefonunuza uygulamayı indirdiğinizde enkaz altında kaldığınızda oradaki vatandaşımızı bulma kabiliyetinde olacak, 112'yi arama kabiliyetinde olacak. Tüm Türkiye'nin her tarafında 112 ile arayacağız sadece. Aynen dünyanın gelişmiş ülkeleri statüsüne geçiyoruz. Bunu depremle de entegre ediyoruz. Afet anında tanımlanmış numaraları arayabilecek. 51 milyon vatandaşımıza inşallah bu sene afet eğitimiyle ulaşacağız. 3 milyondan fazla vatandaşımıza bu sabaha kadar yüz yüze eğitim verdik 1 Ocak'tan bu yana...