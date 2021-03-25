Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

AŞI TAKVİMİ DE MASADA



Bunun dışında aslında aşı çalışmalarına da bakacak olursak sıra artık 60-65 yaş grubunda. Biontech aşıları Türkiye'ye geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ifade etmişti: İlk olarak 5 bin 800 dozluk bir aşı gelmişti. Onların test aşamaları devam ediyor. Ama toplamda bakacak olursak 1 milyon 400 bin dozluk bir aşı var. Gelenlerin artık peyder pey testleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta da artık isteyen vatandaşlara uygulanmaya başlayacak Almanya'dan gelen aşılar.Toplamda da 4,5 milyon dozluk anlaşma yapıldığını biliyoruz. Bunun da önümüzdeki günlerde kalan sevkıyatının da tamamlanmasını bekliyoruz. Bir yandan da Çin'den gelecek aşılar var. Bugünkü Bilim Kurulu'nda aşı takviminin ele alınacağını söyleyebiliriz.".