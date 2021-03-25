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Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:49

Terör propagandası yapan bir kişi yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Terör propagandası yapan bir kişi yakalandı

ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen E.Ö. gözaltına alınırken bir adet ruhsatsız tabancaya, bir adet av tüfeğine ve terör örgütünü övücü ibarelerin bulunduğu deftere el konulduğu öğrenildi.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu PKK/ KCK bölücü örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, Derik'e bağlı Tepebağ Mahallesinde ikamet eden E.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu E.Ö. isimli şahıs Terör Örgütü Propagandasını Yapmak suçundan yakalanarak göz altına alınırken bir adet ruhsatsız tabancaya, bir adet av tüfeğine, sözde terör örgütünün renklerini temsil eden bez parçaları ile örgütü ve elebaşını övücü ibarelerin bulunduğu deftere el konulduğu öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Terör propagandası yapan bir kişi yakalandı
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