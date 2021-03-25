Terör propagandası yapan bir kişi yakalandı

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu PKK/ KCK bölücü örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, Derik'e bağlı Tepebağ Mahallesinde ikamet eden E.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu E.Ö. isimli şahıs Terör Örgütü Propagandasını Yapmak suçundan yakalanarak göz altına alınırken bir adet ruhsatsız tabancaya, bir adet av tüfeğine, sözde terör örgütünün renklerini temsil eden bez parçaları ile örgütü ve elebaşını övücü ibarelerin bulunduğu deftere el konulduğu öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.