Türkiye mutasyonu için harekete geçildi: Sağlık Bakanlığı örnekleri toplayarak oraya gönderdi...

MUTASYON VAKA TABLOSUNA NASIL YANSIDI?

30 binlere dayanan vaka sayısının altında mutasyonun olup olmadığı merak ediliyor. Mutasyonun mutlak bir etkisi olduğu ancak bunun tabloya nasıl yansıdığı üzerinde de duruluyor.

MUTASYONLU VİRÜSÜN HEDEFİ ÇOCUKLAR MI?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının görülmesinin ardından çocukların hastaneye yatış ve pozitiflik oranlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Vakalardaki artışın mutasyonlu virüsün çocuklara daha fazla bulaşıp bulaşmadığına dair analizler de sürüyor.

Türkiye'de mutant virüs var mı? Vakaların katlanarak artmasının sebebi Türkiye'ye özgü mutant mı?