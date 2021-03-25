Türkiye mutasyonu için harekete geçildi: Sağlık Bakanlığı örnekleri toplayarak oraya gönderdi...

Koronavirüs salgını ile Türkiye'nin tanışmasının üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Aralık 2019'da Çin'de bildirilen ilk vakanın ardından dünya hiç bilmediği bir denklemin içine sürüklendi. Aşılar ile salgının sona ereceğine yönelik umut artarken, mutasyon haberleri ile karamsarlık yeniden etkisini gösterdi. Türkiye, birçok gelişmiş ülkeden daha iyi bir mücadele ortaya koysa da, son zamanlarda vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının birçok ilde görülmesinin ardından virüsün yayılım hızının artması ile Türkiye'ye özgü bir mutasyonun olup olmadığı da araştırılıyor. A Haber'den Ece Altuğ, konuya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Türkiye mutasyonu var mı? İşte bu soru ve çok daha fazlasının yanıtı...
VAKA SAYILARI 30 BİNE DAYANDI
Türkiye'de her akşam Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve vefat tablosu paylaşılıyor. 24 Mart 2021 tarihinde paylaşılan vaka ve vefat tablosunda gözle görülür bir artış dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1720 oldu, 17 bin 761 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.
MUTASYONLU VAKALAR
Korkutan ilk mutasyon haberi İngiltere'den gelmişti. İngiltere'yi Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen yeni varyant haberleri izledi. Mutasyonun dünyaya yayılması çok zaman almadı. Türkiye'de de birçok ilde mutasyonlu Covid-19 vakaları görüldü.
SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEKLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı, mutasyonlu vakalar sonrası çalışma başlattı. Farklı bölgeler ve özellikle yurt dışından gelenlerden örnekler toplanıyor. Bu örnekler Ankara Halk Sağlığı Merkezleri laboratuvarlarında incelenmeye başlandı.
TÜRKİYE MUTASYONU VAR MI?
Araştırmalar sırasında 'Türkiye Mutasyonu' üzerinde de duruluyor. Türkiye'nin dört bir yanından da örnekler toplanmaya başlandı. Bu örnekler de titizlikle inceleniyor. Ancak henüz bir tespit yapıldığına dair resmi açıklama gelmedi.
MUTASYON VAKA TABLOSUNA NASIL YANSIDI?
30 binlere dayanan vaka sayısının altında mutasyonun olup olmadığı merak ediliyor. Mutasyonun mutlak bir etkisi olduğu ancak bunun tabloya nasıl yansıdığı üzerinde de duruluyor.
MUTASYONLU VİRÜSÜN HEDEFİ ÇOCUKLAR MI?
İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının görülmesinin ardından çocukların hastaneye yatış ve pozitiflik oranlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Vakalardaki artışın mutasyonlu virüsün çocuklara daha fazla bulaşıp bulaşmadığına dair analizler de sürüyor.
Türkiye'de mutant virüs var mı? Vakaların katlanarak artmasının sebebi Türkiye'ye özgü mutant mı?