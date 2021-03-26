Haberler Gündem Haberleri Bakan Karaismailoğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti

Giriş Tarihi: 26.3.2021 13:59

Bir dizi inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti.