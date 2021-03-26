Bakan Karaismailoğlu Balıklıgöl'ü ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu havaaanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı karşıladı.
Çevik Kuvvet Kavşağı'nın açılışını yapan Bakan Karaismailoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliği'ne gerçekleştirdi. ardından Çevik kuvvet kavşağını açılışını gerçekleştirdi. Bakan Cuma namazını Halil'Ür-Rahman Camii kıldı. Oradan tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret eden Bakan Balıklıları yem attı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.