Başkan Büyükakın: 1500 konut için kamulaştırma çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde kanat cadde ve sokaklarda inceleme yaparak vatandaşlarla buluştu. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde COVİD-19 sürecindeki aşılama ile kentsel yenilenme çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin Dilovası'nda yerleşim yerlerinin sanayi bölgesinden çıkartılması için yeniden dönüşüm sürecinin başlatıldığını dile getirerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kararı ile TOKİ tarafından Dilovası'nın dönüşümü kapsamında Tavşancıl'da yapılacak olan 1500 konut için bölgede kamulaştırma çalışmaları başladı" dedi.

"YATAY MİMARİ HASSASYETİNE DİKKAT EDİLECEK"

"Büyükşehir Belediyesi olarak, yaklaşık 170 bin metrekare alanın 18 bin 500 metrekaresini kamulaştırdık" açıklamasını da ziyaretleri sırasında dile getiren Başkan Büyükakın, "Tavşancıl rezerv yapı alanında yapılacak kamulaştırma yaklaşık maliyeti 128 milyon TL'dir. Şu ana kadar kamulaştırdığımız alan için toplam 15 milyon TL harcadık" şeklinde konuştu. Yeniden dönüşümde hiçbir vatandaşın zorlamaya tabii tutulmayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Vatandaşımızın rızası ve arzusuyla gerçekleşen bu çalışmada yeninden dönüşüm olacak. Geleceğin Dilovası daha yaşanabilir ve çocuklarımızın daha mutlu olduğu bir yer olması için çalışıyoruz. Tavşancıl'da 1500 konutun inşası için bir taraftan TOKİ'nin mimari çalışmaları devam ediyor. Orada da yatay mimari hassasiyetine dikkat edilecek. Yüksek katlı binalar olmayacak" açıklamasını yaptı.

"AŞI NOKTASINDA BAŞARILI BİR SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Dilovası Belediye Başkanı Hamşa Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım'ın da yer aldığı ziyaretlerde, MHP Dilovası eski İlçe Başkanı Sıddık Güler'in abisi Hasan Güler'i ziyaret eden Başkan Büyükakın, vefat eden Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesi'nin Belediye Başkanı Salim Koç'un yeğeni İsa Koç ile AK Parti İlçe yöneticilerinden Vahap Yılmaz'ın vefat eden yengisi için taziyelerini sundu. Kanaat önderlerinden Kasan Korkmaz ve Zeki Akbaş'ı da ziyaret eden Başkan Büyükakın, COVİD-19 ile mücadeledeki aşılama sürecinin başarıyla yönetildiğini dile getirdi. "Avrupa'daki bazı ülkelerde aşılamada ciddi sıkıntılar var" diyen Başkan Büyükakın, "Çok şükür aşı noktasında başarılı bir süreç devam ediyor. Yerli aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. İnşallah yerli aşıda seri üretime hazır hale geldiğinde çok önemli bir kazanım elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.