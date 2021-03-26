Başkan Ekrem Yüce: Geleceğin şehirlerini inşa ediyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, delegesi olduğu İller Bankası'nın Ankara'da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı genel kurul toplantısına farklı illerden belediye başkanları video konferans yöntemi ile bağlandı. Konuşmalarına başlamadan önce gerçekleşen toplantının hayırla sonuçlanması temennisinde bulunan Başkan Yüce, İller Bankası'nın yerel yönetimlerin projelerini gerçekleştirmede en büyük destekçilerinden olduğu ifade etti.

Şehirlerin gelişmesinde ve modernleşmesinde İller Bankası'nın önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Yüce, " Şehirlerimizin alt ve üst yapısını modern bir hale getirirken İller Bankası bizim her zaman destekçimiz olmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde sağlam altyapıya ve modern görünümlere sahip geleceğin şehirlerini inşa ediyoruz. Şehirlerimize sağlanan destek yatırımlarımıza yansıyor" dedi.

Yüce, " Birliktelik içerisinde hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız hizmetler artarak devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un şahsında İller Bankası Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ve ekibine çalışmalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet gayesiyle gerçekleştirilen toplantının da hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.