Beştepe’de yerli aşı için geniş katılımlı toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı ile ilgili toplantılara devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda, yerli aşıda süreçlerin hızlandırılmasını sağlayacak yol haritası masaya yatırılıyor. Bugün aşı çalışmaları yapan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya gelecek olan Oktay, yarın da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere yerli aşı sürecinde yer alan tüm paydaşların buluşacağı geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısına başkanlık edecek. ANKARA