Bilecik Belediyesi'nin skandal afişine Bakan Soylu müdahale etti

Bilecik'te CHP'li belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul sözleşmesinden çekilmeyi protesto etmek için afişler hazırlattı. İstanbul sözleşmesi kimden korur başlıklı afişlerde öğretmen ve polisin şiddet uyguladığına yer verildi. Bu afişlere gelen tepkiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu harekete geçirdi. Bakanın suç duyurusu sonrası afişler kaldırılırken afişler için soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından da açıklama yaptı.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."