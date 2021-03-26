Camide kanlar içinde yere yığıldı

Olay, bugün Adapazarı Orhan Camii'nde Cuma vakti meydana geldi. Alınan bilgiye göre, camide namazını kılan 56 yaşındaki Şevket Ö., hutbe okunduğu sırada bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağzından ve burnundan kan gelen Şevket Ö.'ye ilk müdahaleyi o sırada camide bulunan cemaat yaparken, cami hocası durumu 112 ekiplerine bildirdi.

56 yaşındaki adamın kanlar içerisinde yerde kalmasıyla camide panik dolu anlar yaşanırken, o anlar camide bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu sırada cami hocası ise o anları görüntüleyenlere "Çektiklerinizi paylaşmayın" diye uyardı.

İhbar üzerine camiye gelen 112 ekiplerince kanlar içinde kalan 56 yaşındaki Şevket Ö., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şevket Ö.'nün namaz kıldığı sırada mide kanaması geçirdiği, bu nedenle ağzından ve burnundan kan gelerek yere yığıldığı öğrenildi.