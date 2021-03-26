Çatalca’ya yepyeni projeler geliyor!

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçeye yapacakları yeni projelerini sosyal medyadan duyurarak, "Yeni projelerimiz Çatalca'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Çatalca'da yapılacak yeni projeler arasında Kaleiçi restorasyon-çevre düzenleme projesi, Atatürk Parkı Kültür- Sanat ve Ticaret Merkezi projesi, Belediye Ticaret Merkezi Projesi, Çocuk Köyü projesi, Spor Adası Projesi, Kaleiçi Mahallesi Vezirhane Yaşam Alanı projesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı projesi, Tarım projeleri bulunuyor.

"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ VE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ İLE VİZYON PROJELERİMİZİN SUNUMU YAPTIK"

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çatalca Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldığını, pandemi nedeniyle bugüne kadar anlatma fırsatı bulamadığı çalışmaları burada anlattığını belirtti. Üner ayrıca, hayata geçirdikleri ve devam eden projeler ile yapımına başlanacak vizyon projelerinin sunumunu yaptıklarını ifade etti. Üner, sosyal medyadan "Çatalca'mızın her noktasındaki hizmetlerimizi, yol bakım - onarımdan asfaltlamaya, sağlık, spor, eğitim alanındaki çalışmalarımızdan kültürel çalışmalarımıza, meydan projelerimizden oluşturduğumuz yeni yaşam alanlarımıza pandemiyle mücadeleden temizlik alanındaki çalışmalarımıza görevde olduğumuz iki yılın özetini katılımcılarımızla paylaştık" ifadelerini kullandı.

"YENİ VİZYON PROJELERİMİZİN MÜJDESİNİ VERDİK"

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "Vatandaşlarımıza ilçemizin çehresini değiştirecek, geliştirecek yeni vizyon projelerimizin müjdesini verdik. Kaleiçi Restorasyon Çevre Düzenleme Projemiz, Atatürk Parkı Kültür-Sanat ve Ticaret Merkezi Projemiz, Belediye Ticaret Merkezi Projemiz, Çocuk Köyü Projemiz, Spor Adası Projemiz, Kaleiçi Mahallesi Vezirhane Yaşam Alanı Projemiz, Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemiz ve Tarım Projelerimiz… En kısa sürede hayata geçireceğimiz projelerimizle ilçemizin değerine değer katmaya, sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte Çatalcayız"