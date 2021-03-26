Çin Dışişleri Bakanı’ndan işbirliği ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Başkan Erdoğan'ın kabulü öncesinde Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Vang, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıldönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik."