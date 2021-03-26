Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mısır'daki tren kazasına ilişkin yayımlanan taziye mesajında, "Mısır halkı ve hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Suhac kentinin Tahta bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.