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Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:30

annelerinden Gara şehitleri için mevlit

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerinden Gara şehitleri için mevlit

’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, ’ın Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişinin haşatını kaybetmesinin 40’ıncı günü nedeniyle mevlit okuttu. Çadırda Kuran-ı Kerim okunurken, aileler şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söylediler.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde 219 ailenin sürdürdüğü evlat nöbeti 571'ici gününe girdi. Çocukları için mücadele eden aileler, Gara şehitlerini unutmadı. Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi için aileler, Mevlit programı düzenledi. Eylemin sürdüğü çadırda bir araya gelen aileler, şehit edilişlerinin 40'ıncı günü nedeniyle düzenlenen Mevlit programında, şehitlerin ruhuna dualar eşliğinde Kuran-ı Kerim okundu. Terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamını unutmayacaklarını belirterek, şehitlerde unutmayacaklarını ve eylem çadırda Gara şehitlerini her daim yaşatacaklarını söylediler.

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Diyarbakır annelerinden Gara şehitleri için mevlit
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