Diyarbakır annelerinden Gara şehitleri için mevlit

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde 219 ailenin sürdürdüğü evlat nöbeti 571'ici gününe girdi. Çocukları için mücadele eden aileler, Gara şehitlerini unutmadı. Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi için aileler, Mevlit programı düzenledi. Eylemin sürdüğü çadırda bir araya gelen aileler, şehit edilişlerinin 40'ıncı günü nedeniyle düzenlenen Mevlit programında, şehitlerin ruhuna dualar eşliğinde Kuran-ı Kerim okundu. Terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamını unutmayacaklarını belirterek, şehitlerde unutmayacaklarını ve eylem çadırda Gara şehitlerini her daim yaşatacaklarını söylediler.