Evlat nöbetinde aile sayısı 22 oldu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 52'inci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 22 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. HDP il binasında olan HDP'liler ise bina önüne gelen annelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştı.

ONLARIN DAVASI BOŞ BİR DAVADIR

HDP önünde konuşan Atiye Dayan isimli anne, 6 yıl önce 17 yaşındayken kızının dağa kaçırıldığını ve alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Her hafta sayılarının arttığını dile getiren Sancar, "HDP'liler her defasında sesimizi bastırmaya çalışıyor ama bu sesimizi bastıramazlar. Gün geçtikçe sayımız artıyor. Devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Kızım Şilan'a sesleniyorum; gelip devlete teslim olsun. Onların davası boş bir davadır" dedi. Eylem yürüyüşüne bu hafta katılan aileler ise PKK tarafından kaçırılan ve Irak'a gönderilen çocuklarından yıllardır haber alamadıklarını söyledi. Çocuklarına seslenen aileler, bir an önce çocuklarının dağdan gelerek devlete teslim olmasını istedi.

HAKKÂRİ'DE AİLELERİN EYLEMİ 5'İNCİ HAFTASINDA

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler Hakkâri'deki 5'inci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve değişik pankartlarla 'Diyarbakırlı Annelerin Yanındayız', 'Kahrolsun PKK', 'Kahrolsun HDP' ve "Türk-Kürt Kardeştir Ayırım Yapan Kalleştir" sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU HALKI ARTIK UYANSIN

HDP'nin seçim müzikleriyle ailelerin sesini bastırması üzerine seslerini duyurmak için slogan atmaya başlayan aileler ile esnaf arasında ise kısa süreli gerginlik yaşandı. İş yerinin önünü kapattıkları gerekçesiyle ailelerin gitmesini isteyen iş yeri sahibi ve oğlu ile aileler arasında itiş kakış yaşandı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden sakinleştirildi. Gerginliğin ardından basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, çeşitli tarihlerde PKK tarafından zorla dağa götürülen çocukların aileleri olarak evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi. Çiftçi, "Bizler buradan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkâri halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın" dedi.

ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ

HDP'ye yönelik başlatılan kapatma davasına çok sevindiklerini ifade eden Çiftçi, "HDP inşallah kapanır ve çocuklarımız bize geri döner. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarafsız ve bağımsız adaletine güveniyoruz. Adaletin bir an önce yerine getirileceğine inanıyoruz. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babaları selamlıyoruz. Evlat hasreti çeken biz Hakkârili aileler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Şemdinli ilçesinden gelen Reşit Koç ise HDP önünde başlattıkları evlat nöbetine siyaset veya maddi amaçla katılmadıklarını anımsatarak, eyleme evlatları için katıldıklarını söyledi. Eylemin ardından aileler sloganlarla HDP il binasının önünden ayrıldı.