Fatih'te susturucu silahla gasp girişimi! Pırlantacı Hintli'yi ofisinde vurdular

İstanbul Fatih'te silahlı iki saldırgan, girdikleri bir pırlantacı dükkanının Hindistan uyruklu iş yeri sahibini gasp etmeye çalıştı. Saldırganlar, Divyang Ranc'ın direnmesi üzerine yanlarına bulunan silahla Hintli adama ateş açtı. Talihsiz adam açılan ateş sonucu kalçasından yaralanırken, saldırganlar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya ilişkin incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sirkeci'de bulunan bir iş hanı içerisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki saldırgan, pırlantacı olduğu öğrenilen Hindistan uyruklu Divyang Ranc'ın ofisine girdi. Saldırganlar, yanlarında getirdikleri susturuculu silahla Hintli iş insanından kasadaki pırlantaları vermesini istedi. Divyangın duruma direnmesi üzerine saldırganlar yanlarında bulunan silahla talihsiz adama ateş açmaya başladı. Divyang, açılan ateş sonucu kalçasına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR



İş hanında bulunan vatandaşlar, durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Öte yandan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gasp Büro, her yerde iki saldırganı arıyor.