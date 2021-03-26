Firari FETÖ’cülere MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) firari FETÖ üyelerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ üyeliğinden haklarında tutuklama kararı bulunan Okkalı ile Özalp'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadıkları belirlendi. Yapılan takip sonrasında adresleri belirlenen iki FETÖ firarisi MİT ve EGM'nin ortak operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Okkalı hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliğinden, Özalp hakkında da aynı suçtan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunduğu öğrenildi. İsmail Okkalı'nın, TSK mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" şahıslardan, Özalp'in de örgütün ablalarından olduğu ifade ediliyor.