Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kalkacak

"BU İŞ BİTTİ"

Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!"

BAŞKAN ERDOĞAN: MUHALEFET BU İŞLERİ BİLMİYOR

Öte yandan Başkan Recep Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, muhalefetin İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilerine tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle akalalı değil." ifadelerini kullanmıştı.