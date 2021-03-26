Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kalkacak

İletişim Başkanı Altun, İstanbul Sözleşmesinin fesih bildiriminin Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştığını belirterek, "Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti." dedi.
"YİNE ZIRVALAMIŞ"
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. 'İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır' demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"YAZIKLAR OLSUN SANA"
"Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana! Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz.
Zahmet olmazsa "9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi"ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!
"BU İŞ BİTTİ"
Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!"
BAŞKAN ERDOĞAN: MUHALEFET BU İŞLERİ BİLMİYOR
Öte yandan Başkan Recep Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, muhalefetin İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilerine tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle akalalı değil." ifadelerini kullanmıştı.