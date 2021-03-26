İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 26 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 70.63 olarak ölçüldü. İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 51,47 arttı. Açıklanan verilere göre 13 Mart'ta 61.96 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 8.67 artış gösterdi.

İstanbul önemli barajlarından olan Ömerli, Elmalı ve Darlık barajında ise su seviyesi yüzde 80'nin üzerine çıktı. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 87.69, Pabuçdere 50.25, Sazlıdere 37.17, Büyükçekmece 69.96, Alibey 63.77, Terkos 65.24, Kazandere 61.68, Elmalı 83.03, Darlık 83.74 ve Istrancalar 67.15 olarak kaydedildi.