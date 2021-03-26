Kepenkleri kapatıp eğlendiler! 30 kişiye 104 bin lira ceza kesildi!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Şişli Merkez Mahallesi Silahşör Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanını denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 03.00 sıralarında yapılan kontrollerde; söz konusu eğlence mekanının kepenklerinin kapalı olduğu ancak adrese başka bir kapıdan giriş ve çıkış yapıldığı tespit edildi. Adreste alkol servisi yapıldığı ve 30 kişinin bulunduğu belirlendi.

Kepenkleri kapatıp eğlendiler! 30 kişiye 104 bin lira ceza | Video

Koronavirüs salgını tedbirlerine, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 30 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 104 bin 70 lira idari para cezası kesildi. Adres Şişli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.