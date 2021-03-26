Maltepe Belediyesi bina çürük diye siteyi boşalttı, site sakinleri isyan etti

Maltepe'de binden fazla insanın yaşadığı sitede mütahitin 7 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleştirememesi üzerine boşaltılması vatandaşları ortada bıraktı. Çürük olan sitede adeta tabut evlerde yaşayan ve boşaltılması ile sokakta kalan site sakinleri yetkililerden yardım istediler.



Maltepe'de 50 yıllık bir sitede 7 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle iki mütahitle anlaşma sağlanmasına rağmen mütahitlerin hiçbir çalışma yapmaması bina sakinlerini mağdur etti. Maltepe Belediyesi'nin sitenin çürük raporunun olduğunu belirterek boşaltılmasını istemesi ile vatandaşlar evden çıkarıldılar.

Maltepe Belediyesinin çürük raporunu gerekçe gösterip boşaltılmasını istemesi ile binada Elektrik, su ve doğalgaz kesilmesi ile site sakinlerini soğuk günlerde sokakta kaldı.



Binaların yıkılıp yeniden yapılmasını beklerken doğalgazı suyunu ve elektriğinin kesilmesi ile soğukta kaldıklarını belirten site sakinleri isyan ettiler. Belediye'nin burada oturamazsınız binayı boşaltın demesine rağmen site sakinleri perişan olduklarını belirterek, "Yıllardır sitenin kentsel dönüşüme gireceğini belirterek bizleri oyaladılar. İki mütahit işlem yapacaktı. İkiside ortadan kayboldu. Belediye binanın çürük olduğunu belirterek boşaltılması için tebligat gönderdi. Elektrik , su ve doğalgaz kesildikten sonra soğuk kış gününde sokakta kaldık. Ne gidecek yerimiz var nede sığınacak bir evimiz. Bu Pandemi gününde bizi perişan ettiler. Sabırlı olun diyorlar deprem sabıra bakarmı. Yetkililer binalar çürük evleri boşaltın dediler bir kısmı ise yıkılıp boşaltılmaya başlandı. Yetkililerin bu halimizi görüp çözüm bulmasını istiyoruz. CHP'li Maltepe Belediyesi'nin kalacak bir yer göstermeden binaları çürük diye boşaltması bizleri perişan etti" dediler