MHP Liderli Devlet Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur

TÜRKİYE'Yİ KARALIYORLAR

Cumhur İttifakı üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye'nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıkmaktadır. Gelecek Türkiye'nin olacaktır. Bir süredir, feshedilen İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle Türkiye'yi karalama, devamlı kötüleme, hatta bir plan dâhilinde toplumsal huzursuzluk sarmalını tetikleyip tırmandırma amaç ve arayışlarında yoğunluk gözlenmektedir. İstanbul Sözleşmesi hakkında derli toplu fikir sahibi olmayan kişi ya da kesimlerin bir kaşık suda fırtına koparma gayretkeşlikleri hem sorumsuzluk, hem de maksatlıdır. Uluslararası sözleşmelerin onay ve yürürlük süreçlerinin nasıl işleyeceği bellidir, usulü bilinmektedir.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA MÜMKÜNDÜR

Bu kapsamda ülkemizin uluslararası sözleşmelere katılımını TBMM onaylarken, hükümet bu onayı bir kararla yürürlüğe koymaktadır. Uluslararası sözleşme hükümlerinin durdurulması, feshi veya sona erdirilmesi Cumhurbaşkanı kararıyla mümkündür. Kaldı ki, İstanbul Sözleşmesi'nin 80'inci maddesi taraf ülkelere sözleşmeden çekilme imkânı tanımıştır. Nitekim Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur. Her ne kadar, 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermiş ise de, zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir.