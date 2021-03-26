Öğretmen ve polislere hakaret etmişti! CHP'li başkanın skandal afişi kaldırtıldı

Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" dedi.