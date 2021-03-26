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Haberler Gündem Haberleri Öğretmen ve polislere hakaret etmişti! CHP'li başkanın skandal afişi kaldırtıldı
Giriş Tarihi: 26.3.2021 08:43

Öğretmen ve polislere hakaret etmişti! CHP'li başkanın skandal afişi kaldırtıldı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Öğretmen ve polislere hakaret etmişti! CHP'li başkanın skandal afişi kaldırtıldı

İçişleri Bakanı ; üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret eden CHP’li Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı İçişleri Bakanlığı; “Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik’teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Bilecik'te İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret eden afişin kaldırıldığını, CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÖĞRETMENLERE VE POLİSLERE HAKARET

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret etti.

Semih Şahin, 'İstanbul Sözleşmesi kimden korur?' başlıklı afişleri kentin çeşitli alanlarında bulunan bilboardlara astırdı. Semih Şahin'in imzasının bulunduğu afişlerde, "İstanbul Sözleşmesi kimden korur? İstanbul Sözleşmesi, okulda öğretmenin, karakolda polisin şiddet ve tacizinden korur" iddiaları yer aldı.

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’den öğretmenlere ve polislere hakaret

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Öğretmen ve polislere hakaret etmişti! CHP'li başkanın skandal afişi kaldırtıldı
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