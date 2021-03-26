Önce çarptı sonra ezdi metreler sonra fark etti! 7 yaşındaki Mohammed ezilerek can verdi

İstanbul Bağcılar'da sokak üzerinde oyun oynayan 7 yaşındaki Mohammed Alhabid, karşı kaldırıma geçmek isterken hareket halindeki hafif ticari bir aracın altında kaldı. Dikkatsiz sürücü, minik Mohammed'e çarptığını fark edemeyince frene basmak yerine yoluna devam etti. Koca aracın üzerinden geçerek ezdiği çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kan donduran o anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da dikkatsiz sürücüler minik bedenlerin sonu olmaya devam ediyor. Dün Sultangazi'de dikkatsiz bir kamyon sürücüsü 9 yaşındaki Yazan Arufa'yı fark etmeyerek minik çocuğun üzerinden geçmiş ve feci şekilde can vermesine sebep olmuştu. Benzeri bir olay da İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1490 Sokak üzerinde 23 Mart Salı günü saat 08.20 sıralarında meydana geldi. 7 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammed Alhabid, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinin önündeki sokağa indi. Arkadaşlarının bulunduğu kaldırıma geçmek isteyen minik Mohammed, park halindeki araçların arasından geçerek yola atıldı. Bu esnada seyir halinde bulunan 07 ALZ 377 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, park halindeki araçların arasında yola atlayan Mohammed'i fark edemedi.

METRELER SONRA FARK ETTİ



Hareket halindeki araç, Minik Mohammed'e vurdu. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Mohammed, birkaç metre boyunca sürüklendikten sonra aracın altında kaldı. Kazadan bihaber yoluna devam eden dikkatsiz sürücü, iki tekerlekle de Mohammed'in üzerinden geçti. Minik Mohammed'i ezen aracın sallanmasıyla dikiz aynasını kontrol eden sürücü karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. Kazayı duyan anne ise evladının başında sinir krizi geçirdi.

MİNİK BEDENİ DAYANMADI



Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mohammed'i hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Mohammed, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAFASI EZİLDİ



Kaza anında olay yerinde bulunan Mohammed'in amcası Faris Alhabid "Araç yokuş aşağı ilerliyordu. Mohammed'e çarptı, durmadan devam etti. Çocuğun kafası tekerleğinden altında ezildi. Kazayı gördükten sonra kafam gitti, gözlerim hiçbir şey görmedi, kendimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

KUCAĞIMDA GETİRDİM



2015 yılında Suriye'nin Halep şehrinden gelerek Türkiye'ye sığındığını belirten Mohammed'in babası Mahir Alhabid "5 sene önce Halep'teki olaylardan kaçıp Türkiye'ye sığındık. Mohammed'im o zaman iki yaşındaydı. Kucağımda getirdim onu. Oyun oynamak için sokaktaydı. Geri dönemedi" diye konuştu.