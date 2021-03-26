Şehit babası, CHP'lilerin 'özür dileme' teklifini kabul etmedi: Onlardan özür dilemektense...





"ONLARDAN ÖZÜR DİLEMEKTENSE..."



Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Ben bu vatana bir evlat verdim. Binlerce evlat vermeye hazırım. Bundan da şeref duyuyorum. Onlardan özür dilemektense samimi olarak söylüyorum, gider o teröristin kurşununa hedef olurum; ama onlardan yine özür dilemem. Ömrümün sonuna kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

"CHP'DEN ÖZÜR DİLEYECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Avukat Ramazan Bedir ise, "CHP'nin avukatı olduğunu söyleyen meslektaşımız CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesini istedi. Bunun üzerine ben de mahkeme hakimine 'kimden özür dileyeceğiz' sorusunu yönelttim. CHP'nin avukatı meslektaşım da, 'CHP'den' şeklinde beyanda bulundu. İddianamede CHP müşteki değil. Dolayısıyla bizim CHP'den özür dileyecek hiçbir şeyimiz yok. Müvekkilim ciğeri yanan şehit babası olarak ifadede bulundu. Düşünce, ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Şehitleri anma programında şehit babasının düşüncelerini ifade etmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Özür dilenecek bir şey yok" diye konuştu.