Son dakika haberi: Bölücü terör örgütüne 8 ilçede baskın! İstanbul’da yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un sekiz farklı ilçesinde dokuz adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda bölücü terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunan yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.