SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan ile Kırmızı Hat açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının ardından gündeme dair merak edilen soruların yanıtları verildi. Harp okulları yönetmeliğindeki değişiklikle ilgili tartışmalara askeri kaynaklar tarafından, "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut." ifadeleri ile yanıt verildi. Atina ile 'kırmızı hat' konusunda da dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

HARP OKULLARI TARIŞMASINA NOKTA KONULDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Harp Okulları yönetmelik değişikliği için, " Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut." denildi.

YUNANİSTAN İLE KIRMIZI HAT KURULACAK MI?

Yunanistan ile kırmızı hat kurulması noktasında da merak edilen soruya yanıt verildi.

Açıklamada, "Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

FETÖ İLE MÜCADELEDE SON DURUM

15 Temmuz sonrası başlayan FETÖ ile mücadelede son duruma değinildi, "15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir." bilgisi verildi.

SINIR İÇİ VE DIŞINDA TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği şu bilgileri paylaştı:

Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi.