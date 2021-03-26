Son dakika: Olgun Peker'in yeğeni Sedat Aydın intihar etti! 9 mermi 1 mektup...

İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU: KİMSE SORUMLU DEĞİL

Gencin intihar ettiği yatağı baş ucunda bulunan komedin üzerinde ise bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, 'Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir, Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm burda olmasını istemezdim' yazıyordu. Notun altında adı ve imzası bulunan genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Serdar Aydın'ı intihara yönlendiren bir durumun varlığı araştırılmak üzere olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evin güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları alınacak.