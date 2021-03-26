Son dakika: Olgun Peker'in yeğeni Sedat Aydın intihar etti! 9 mermi 1 mektup...

Refleks Management Başkanı Olgun Aydın Peker'in 28 yaşındaki yeğeni Serdar Aydın, İstanbul Eyüp'te ikamet ediyordu. Evdeki görevliler tarafından genç adam, 25 Mart günü öğle saatlerinde evin dışındaki müştemilatta intihar etmiş şekilde bulundu.
İNTİHAR ETTİĞİ YATAĞIN ÜZERİNDE 9 MERMİ BULUNDU
İddiaya göre Serdar Aydın, ruhsatsız olduğu belirlenen silahla kafasına bir el ateş etmişti. Olay yerinde yapılan incelemede, genç adamın intihar ettiği yatağın üzerinde 9 adet dolu mermi bulundu. Görevliler tarafından parmak izi ve svap incelmesi için silaha el konuldu.
İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU: KİMSE SORUMLU DEĞİL
Gencin intihar ettiği yatağı baş ucunda bulunan komedin üzerinde ise bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, 'Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir, Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm burda olmasını istemezdim' yazıyordu. Notun altında adı ve imzası bulunan genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Serdar Aydın'ı intihara yönlendiren bir durumun varlığı araştırılmak üzere olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evin güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları alınacak.