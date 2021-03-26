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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri
Giriş Tarihi: 26.3.2021 13:51 Son Güncelleme: 26.3.2021 13:59

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Son dakika haberi... kabinesinde alınan son karar ve bu kapsamda yayınlanan kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere uygulanacak tedbirler ve bu kısıtlamaların tatbik edileceği iller belli oldu. Kısıtlamalar güncel vaka tablosuna göre değil devam eden mevcut uygulamaya kaynaklık eden harita üzerinden uygulanacak. Böylece son genelge ile "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu karşılık bulurken renk tablosu ve risk haritasına göre il il sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller de şekillenmiş oldu. İşte il il hafta sonu koronavirüs tedbirleri

kabinesi kararları ile belirlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hafta sonu tedbirleri için merak edilen noktaları aydınlattı. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan iller hafta sonu ve hafta içi için belirlenmiş oldu. Koronavirüs mücadelesinde yeni önlemlerin ele alınlığı Kabine Toplantısı ile hafta içi saat 21.00'da başlayıp sabah 05.00'da sona eren sokağa çıkma yasağının tüm illerde uygulanacağı belirtildi. Hafta sonu ise durum il il farklılık gösteriyor.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

SON DAKİKA TURUNCU VE KIRMIZI İLLERDE PAZAR GÜNÜ YASAK

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise diğer haftalarda olduğu gibi pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. Koronavirüs risk haritasında belirlenen Ankara, Bursa, Eskişehir gibi orta ve düşük riskli illerde ise 27-28 Mart'ta gündüz sokağa çıkma yasağı olmayacak. İşte milyonları ilgilendiren bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtına yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve kısıtlama saatleri.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

BAŞKAN ERDOĞAN: ŞİMDİLİK MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDECEK

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğu da illerdeki vaka sayısındaki değişime rağmen yeni bir karara kadar mevcut uygulama üzerinden devam edecek. Başkan Erdoğan'ın da duyurduğu şekilde daha önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta sonunda da yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00'da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Bursa ve Ankara orta risk grubunda yer alırken, yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de ise sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar günü devam edecek.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

27 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den, 29 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:


Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

ÇOK YÜKSEK (KIRMIZI) RİSKLİ İLLER
(Renkler güncel harita üzerinden değil uygulamanın devam ettiği harita üzerinden belirtilmiştir)

Edirne, Balıkesir, Sakarya,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Burdur, Adıyaman, Aksaray,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Amasya, Edirne, Giresun,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Gümüşhane, Konya, Ordu,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Osmaniye, Rize, Samsun,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Sinop, Tokat, Trabzon.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

YÜKSEK (TURUNCU) RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Ardahan, Artvin, Tekirdağ,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Çanakkale, İzmir, Muğla,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Bilecik, Bolu, Düzce,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Karaman, Kayseri, Kırıkkale,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Kilis, Kocaeli, Kütahya,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.


Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

28 Mart Pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller son dakika genelgesine göre şöyle şekillendi;

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Aydın, Bayburt, Bartın,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Bursa, Denizli, Manisa,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Isparta, Eskişehir, Çankırı,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Kastamonu, Karabük, Çorum,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Hatay, Malatya, Erzincan,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.


Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Bitlis, Van, Uşak,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Şanlıurfa, Şırnak, Siirt,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Mardin, Muş, Iğdır,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Hakkari,

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Diyarbakır.


Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri
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