Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri

SON DAKİKA TURUNCU VE KIRMIZI İLLERDE PAZAR GÜNÜ YASAK

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise diğer haftalarda olduğu gibi pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. Koronavirüs risk haritasında belirlenen Ankara, Bursa, Eskişehir gibi orta ve düşük riskli illerde ise 27-28 Mart'ta gündüz sokağa çıkma yasağı olmayacak. İşte milyonları ilgilendiren bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtına yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve kısıtlama saatleri.