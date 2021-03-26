Sosyal medyada gündem olmuştu! Hamza Dağ açıkladı!

Sosyal medyada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın özel kalem müdürü ve danışmanı olduğu iddia edilerek Kürşat Ayvatoğlu'nun bir aracın içerisinde uyuşturucu madde kullandığına yönelik bir video yayılmaya başlandı. Görüntülerle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak kişinin yakalanarak gözaltına alındığını ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.

DAĞ "DANIŞMANIM VEYA ÖZEL KALEM MÜDÜRÜM DEĞİLDİR" DEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'nun kendisinin özel kalem müdürü ve danışmanı olduğuna dair iddialarıyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.



Dağ, resmi Twitter hesabından, "Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ SİYASİ AYRIM GÖZETMEKSİZİN HEPİMİZ BİRLİKTE YAPMALIYIZ"



Ayrıca Dağ sözlerine şu şekilde devam etti: "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz."