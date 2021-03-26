"Su Pozitif Türkiye" Webinarı 30 Mart'ta başlıyor

Pandemi süreci, 17 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın önemini güçlü bir şekilde ortaya koydu. Tüm dünyada kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yapılabilecekleri aktarmanın en etkili yolu medya araçlarından geçiyor. Turkuvaz Medya Grubu da bu misyonu üstlenerek Aralık 2020'de Küresel Umut Festivali platformunu kurdu.

2021 yılının tamamına yayılan bir etkinlik takvimiyle yola çıkan "Küresel Umut Festivali" kapsamında Mart-Eylül ayları arasında 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na yönelik 10 webinar düzenlenecek; "Hedef 1 Milyon" platformu ile şirketlerin sürdürülebilirlik hikayeleri çekilecek özel videolarla 1 milyon kişiye ulaştırılacak ve her bir izlenme için bir ağaç dikilerek Küresel Umut Ormanı oluşturulacak. Ekim ayında ise dört gün sürecek Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik festivali düzenlenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HİKÂYELER

Bu dev projenin ilk adımı olan Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi, "Umut Veren Kadınlar" ana temasıyla 10 Mart'ta gerçekleştirildi. Seri'nin ikincisinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 6'ncısı işlenecek. "Herkes İçin Temiz Su ve Su Kaynaklarını Korumak" ana temalarını işleyecek webinar 30 Mart tarihinde düzenlenecek olup bu konuda uzun yıllar çalışmalar yapmış misyonerler, STK yöneticilerinin yanı sıra, gerek bireysel gerekse çeşitli organizasyonlarla değerli projelere imza atmış kurumsal isimleri ağırlayacak.

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden olan iklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarını korumak ve geliştirmek, atık suyu yeniden kazanmak, su yönetimi ve verimliliği, kamu ve özel sektör yaklaşımı konularına önemli bir katkı sağlaması beklenen etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca ve Strategic Foresight Group Başkanı Sundeep Waslekar da birer özel oturum gerçekleştirecek.

TÜKETTİĞİMİZDEN DAHA FAZLA SUYU NASIL YARATIRIZ?

Su kaynaklarının verimli kullanılması, korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili farklı görüşlere yer verecek webinar iki panel ve iki özel oturum ile konuklarını ağırlayacak.

İlk panel "Su Pozitif Şirketler İnşa Etmek" konulu olacak. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi / SUEN Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Aslıhan Kerç'in yapacağı panelde TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, Reckitt Yönetim Kurulu Üyesi ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar panelist olarak yer alacaklar.

Su Elçisi Kaan Özay ve WWF International Freshwater Lideri Stuart Orr'un yer alacağı özel oturumlar sonrası "Suyumuzu Nasıl Koruyacağız?" başlıklı panel izleyicilerle buluşacak. Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar tarafından moderatörlüğü yapılacak panelin konuşmacıları, Konya Ovası Projesi Başkanı Mahmut Sami Şahin, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz olacak.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, Türk Telekom, Halkbank ve Koza Altın İşletmeleri ana sponsorluğunda 30 Mart Salı günü saat 11:00'da başlayacak Webinaradresinden canlı olarak izlenebilecek.