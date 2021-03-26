Süveyş Kanalı'nda kaos büyüyor! Karaya oturan gemi 'The Ever Given' trafiği kilitledi!

Gemi her iki kenar arasında sıkışması hareket ettirme çalışmalarını zorlaştırırken, iş makineleri geminin baş kısmının altındaki bölgede toprağı çekiyor ve su altındaki kumlar çıkarılıyor.

Römorklar da iterek ve çekerek gemiyi sıkışmadan kurtarmaya çalışıyor. Bu işlemler başarısız olması durumunda geminin üzerindeki yükün ve yakıtının boşaltılmasına başvurulacağı ifade ediliyor.

MISIR EKONOMİSİNİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK DÖVİZ KAYNAĞI: SÜVEYŞ KANALI

Süveyş Kanalı, yılda sağladığı 5-6 milyar dolarlık girdisiyle, Mısır ekonomisinde 3'üncü büyük döviz kaynağı olarak kabul ediliyor.

Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay bir su geçidi olarak biliniyor. Kanal, Avrupa ve Asya kıtaları arasında Afrika'nın güneyini dolaşmadan yük taşınması ve deniz ulaşımının sağlanması bakımından dünya denizciliğinin vazgeçilmezleri arasında. 1980 yılından itibaren kanalda çift yönlü geçiş sağlanabilmesi için bazı çalışmalar başlatıldı. Genişletme çalışmalarının en sonuncusunun açılışı 6 Ağustos 2015'te gerçekleştirildi.

Halihazırda kanalın sadece bazı bölgelerinde çift yönlü geçişler yapılabiliyor. İlk inşa edildiğinde 164 kilometre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan kanal, şu anda 193 kilometre uzunluğa, 24 metre derinliğe ve 205 metre genişliğe ulaştı. Kanal'da geçiş süresi 12-16 saat civarında.

1967 yılında patlak veren Arap-İsrail savaşının ardından, kanalın doğusunun İsrail tarafından işgal edilmiş olması nedeniyle 8 yıl boyunca dünyanın bu önemli deniz yolu kullanılamamıştı.

GÖZLER NENE HATUN'A ÇEVRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin yardım önerisi üzerine gözler, şu ana kadar 25 operasyon gerçekleştiren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun"a çevrildi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi "Nene Hatun"un mavi vatanda eşi bulunmuyor.

Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip 4 bin 291 grostonluk geminin 18 knot seyir hızı ve 205 ton çeki gücü kapasitesi var.