Süveyş Kanalı'nda kaos büyüyor! Karaya oturan gemi 'The Ever Given' trafiği kilitledi! Üç aşamalı kurtarma planı hazırlandı!

Dünyanın en önemli ticari güzergahlar arasında yer alan, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda adeta kaos yaşanıyor. Panama bandıralı gemi "The Ever Given", 24 Mart'ta meydana gelen kum fırtınası nedeniyle karaya oturdu. Gemi her iki kenar arasında sıkışması hareket ettirme çalışmalarını zorlaştırırken, iş makineleri geminin baş kısmının altındaki bölgede toprağı çekiyor ve su altındaki kumlar çıkarılıyor.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: SON DENEME DE BAŞARISIZ OLDU

O tarihten itibaren ise gemiyi kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 1 saat önce yapılan son çalışmada ise geminin kurtarılmasının tekrar başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

(karaya oturan geminin uzaydan görüntüsü de yayınlandı)

3 AŞAMALI KURTARMA PLANI HAZIRLANDI

Uzmanlar üç aşamada kurtarma çalışmasını planladı. Yapılan planlamanın ilk aşamasında kepçeler ile kurtarma, ikinci aşamada yakıt boşaltılması ve üçüncü aşamada ise yükün azaltılması hedef alındı.

DENİZ DİBİNİN KAZILMASI

Geminin hareketini sağlamak için baş kısmına denk gelen bölümde su altındaki kum ve diğer tortular vakumlanarak çıkarıldı. Yetkililer, bu çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Bu çalışmaları yürüten Hollanda merkezli Boskalis şirketi, kepçeler ve iş makineleriyle geminin etrafındaki kum ve çamuru temizlemeye çalışıyor.





İKİNCİ AŞAMA YAKITIN BOŞALTILMASI

Geminin yakıtının boşaltılması geminin yükünün azalacağını ve bu sayede geminin karaya oturduğu yerden daha kolay hareket ettirileceği de ifade ediliyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA YÜKÜN HAFİFLETİLMESİ PLANLANIYOR

CNN'de yer alan haberde ise geminin yükünün hafifletilmesinin planlandığını ve geminin hafiflemesi halinde karadan kurtarılabileceği belirtiliyor.

Süveyş Kanalı'nda kaos büyüyor! Karaya oturan gemi 'The Ever Given' trafiği kilitledi! | Video