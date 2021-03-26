Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Şanlıurfa’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışını yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Adil Karaismailoğlu'nu havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekilleri Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli karşıladı. Diğer belediye başkanları ve protokol üyeleri de Bakan'ı valilik ziyaretinde karşıladı.

Vilayet ziyaretinden sonra Bakan Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek olan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirecek. Ceylanpınar ilçesini de ziyaret etmesi planlanan Karaismailoğlu, Ceylanpınar Kızıltepe yolu temel atma törenine katılacak.