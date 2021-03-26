‘Ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödedi’

Kahramanmaraş'ınGöksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 12. yılında kabrinin başında dualarla anıldı. Babasının kabri başında dua eden Furkan Yazıcıoğlu, "Biz ilk günden beri adalet ve adil yargılanma istiyoruz. Biz inanıyoruz ki bu suikast bugün itibarıyla bir milat olacaktır. Türk milletinin 12 yıldır aradığı adalet bundan sonra tecelli edecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıldönümü dolayısı yayımladığı mesajında şunları kaydetti: "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Milletimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde yaşamını yitiren 5 kişi için Ankara'da bir otelde düzenlenen anma programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Muhsin Yazıcıoğlu'nu mücadele, istikamet ve sağlam şahsiyet ile özetleriz. Yeniden güçlü Türkiye'yi kurma döneminde Yazıcıoğlu'nu gençlere anlatmalı ve tanıtmalıyız" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise, "Onunla birlikte yol, dava ve kader arkadaşlığı yaptığımız her saati, saniyeyi hayatımızın gurur kaynağı olarak benimsedik. Çağın ötesinde bir siyasetçiydi. Milleti ve inandığı dava uğruna şehit oldu" diye konuştu.