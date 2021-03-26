Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Van'ın Edremit İlçesi kırsalında 26 Mart tarihinde operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 3 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 10 kilogramlık C4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el dürbünü, 8 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.