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Giriş Tarihi: 26.3.2021 15:41

’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

’ın Edremit İlçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen silah, 10 kilogramlık C4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Van'ın Edremit İlçesi kırsalında 26 Mart tarihinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 3 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 10 kilogramlık C4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el dürbünü, 8 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

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Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
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