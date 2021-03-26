Yıkım kararı sonrası ortalık karıştı! Muhtar, Kaymakamı arayınca olanlar oldu...

MUHTAR VE BİR KİŞİNİN ARASINDAKİ HUSUMET

Belediye önünde mahallelinin tepkilerinin artması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç açıklama yaptı. Ardıç, bölgede yaşananların temel sebebinin mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetiyle yaylaya bir ev yaptıran Ali Yerebakan arasında geçen olaylar olduğunu anlattı. Muhtarın, Ali Yerebakan'ın yaylaya 3 yıl önce yaptırdığı evi kaymakamlığa şikayet ettiğini, kaymakamlıktan kendilerine gelen yazıda da gereğinin yapılmasının istendiğini anlatan Ardıç, bunun üzerine Ali Yerebakan'ın yakınlarının da bölgede bulunan evleri CİMER'e şikayet ettiğini söyledi.

Burada yapılan yıkımların belediye ile ilgisi olmadığını ifade eden Levent Ardıç, "Buradaki olay muhtar ve azaların 3 yıl önce yapılan bir binayı şikayet etmesinin ardından patlak verdi. Daha sonra şikayet edilen binanın sahipleri de diğerlerini şikayet ediyor. Onların şikayetleri CİMER'e gitti. Şikayetler bize yapılmadı. Kaymakamlık da bize yazı yazdı, 'yasal gereğini yapın' diye. Yıkımlar bundan sonra gerçekleşti" dedi.