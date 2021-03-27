15 yıldır cami tuvaletini kullanıyordu... 15 yıllık çile 3 günde çözüldü

Fatma nine 13 yaşında gelin oldu. Bir oğlu bir de kızı olan, 8 yıl önce eşini kaybeden Fatma ninenin hayatı sıkıntılarla geçti. Zamanında tarlaları ve hayvanları olduğunu, eşinin hepsini sattığını, kendine sadece oturduğu tek gözlü evin kaldığını söyleyen Fatma nine yalnız yaşıyor.
15 yıl önce evinin tuvaleti yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılınca utancından kimseye bir şey söylemeden köyün camisini kullandı.
Mamak Belediyesi yetkilileri "Mamak'ın Çınarları" belgeselinin çekimleri için gittikleri köyde tesadüfen Fatma ninenin evinin tuvaletinin olmadığını öğrendi. Durumdan haberdar olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse derhal talimat verdi, Fatma ninenin isteği üç günde yerine getirildi.
15 yıllık çilesinin 3 günde bittiğimi söyleyen Fatma nine, "Bu yaşıma kadar gün görmedim. Yol genişletmek için tuvaleti yıktılar. Utancımdan 'tuvalet yapın' diyemedim kimseye. 15 yıldır tuvalete camiye gidiyordum. Artık yaşlandım dizlerim tutmuyor, köpeklerden de korkuyorum. Allah belediye çalışanlarından razı olsun sesimi duydular hemen tuvalet yaptılar." dedi.
KEŞKE OCAĞIM VE YATAĞIM OLSA
Devletin verdiği yaşlılık aylığı ile geçinen Fatma nine, "Devlet elektriğimi ödüyor, yaşlılık maaşı veriyor. Kömür veriyor. Yılda bir kez de gıda paketi geliyor. Bir tane küçük tüpüm var. Yemeği onda pişiriyorum.
Üç-dört gözlü ocağım olsa çok iyi olur. Yaz aylarında ocak sıkıntısı yaşıyorum. Kışın sobamın üzerinde çayımı demliyorum ama yazım tek tüple çok zor oluyor. Yatak olarak bir somya var ondan da geceleri yastık düşüyor, yorgan açılıyor. Allah'ın bugününe şükür. Tuvalet sorunum anında çözüldü keşke bir yatağım ve dört gözlü ocağım da olsa...." diye konuştu.