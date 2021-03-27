15 yıldır cami tuvaletini kullanıyordu... 15 yıllık çile 3 günde çözüldü

Üç-dört gözlü ocağım olsa çok iyi olur. Yaz aylarında ocak sıkıntısı yaşıyorum. Kışın sobamın üzerinde çayımı demliyorum ama yazım tek tüple çok zor oluyor. Yatak olarak bir somya var ondan da geceleri yastık düşüyor, yorgan açılıyor. Allah'ın bugününe şükür. Tuvalet sorunum anında çözüldü keşke bir yatağım ve dört gözlü ocağım da olsa...." diye konuştu.