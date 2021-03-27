İstanbul'da 60 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen Fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alınırken fuhuşa sürüklene 26 kadın da kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince 60 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerinden 21' i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendi aralarında iş bölümü yaparak bir şirket gibi çalışan çetenin elinden kurtarılan kadınlar ise il göç idaresine teslim edildi.

İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 60 farklı ikamet ve otele Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı fuhuş operasyonu yapıldı. Operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 24 kişi gözaltına alındı. 26 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince adreslerde yapılan baskında 10 müşteri şahsa da işlem yapıldı. Aramalarda 1 adet federal marka pompalı tüfek,24 cep telefonu, 24 sim kart, çalışan mağdurların isimleri ve alınan verilen para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri, 2 adet pasaporta ve fuhuş parası olarak değerlendirilen 16 bin 675 TL paraya el konuldu.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler ve muhafaza altına alınan mağdur bayanlar Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 23 yabancı uyruklu bayan il göç idaresine teslim edildi.