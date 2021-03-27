Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Hamza Dağ açıkladı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan "pudra şekeri içti serbest kaldı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başsavcılığımızca şüpheli hakkında 26.03.2021 tarihinde TCK 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneği alınmış olup madde kullanımına ilişkin rapor işlemleri devam etmektedir. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27.03.2021 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir. Dosya kapsamı ve delil durumuna göre değerlendirme yapılmış olup 5. sulh ceza mahkemesi tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yerlere başvuru şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" denildi.Açıklamanın devamında, "Ayrıca eylemin TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında olma ihtimali uyarınca soruşturma derinleştirilerek şüphelinin yanında bulunan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir"