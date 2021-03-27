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Giriş Tarihi: 27.3.2021 10:39

Aşılamada sıra 60-65 yaş ve kanser hastalarında! İsteyen isteyen aşısını olacak

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Aşılamada sıra 60-65 yaş ve kanser hastalarında! İsteyen BioNTech isteyen Sinovac aşısını olacak

'de aşılama süreci hızla devam ediyor. 'nın Türkiye'ye 10 milyon doz ve 1,4 milyon aşısının geldiğini duyurmasının ardından gözler aşılama işlemlerine çevrildi. Aşılama hafta başından itibaren 60-65 yaş grubu ve öğretmenlerle devam edecek. BioNTech (Alman) ya da Sinovac (Çin) aşısını olmak vatandaşın tercihine bırakılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'ye 10 milyon doz Sinovac ve 1,4 milyon BioNTech aşısının geldiğini duyurmasının ardından gözler aşılama işlemlerine çevrildi. Aşılama hafta başından itibaren 60-65 yaş grubu ve öğretmenlerle devam edecek. Kanser hastaları, organ yetmezliği olanlar ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar da aşılanacak. Ramazan ayı içerisinde ise aşılama 55-60 yaş grubu ve riskli meslek gruplarına uygulanacak.


AŞI TERCİHİNİ VATANDAŞ YAPACAK

BioNTech (Alman) ya da Sinovac (Çin) aşısını olmak vatandaşın tercihine bırakılacak. BioNTech aşısını yaptırmak isteyenlerin ise hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma amacı taşıyan onay formunu imzalamaları gerekecek.


2. DOZDAN 15 GÜN SONRA ANTİKOR OLUŞUYOR

Pazartesi itibariyle ilk doz aşısını olacak vatandaşlara ikinci doz 28 gün sonra uygulanacak. Aşı randevusu MHRS ile e-Nabız üzerinden ya da 186 aracılığıyla alınabilecek. 182 üzerinden yapılan görüşmede gerekli bilgiler verildikten sonra en yakın uygun bölgedeki randevu alma işlemleri yapılacak. Vücutta virüse karşı yeterli antikor miktarı ise ikinci dozdan 15 gün sonra oluşuyor.


50 MİLYONDA KORUYUCULUK BAŞLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye için, "Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar" dersek mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız, bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması gerekiyor. Planlarımıza göre, 100 Milyondan fazla doz aşının tamamı Mayıs sonuna kadar elimizde olacak. 50 Milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak" açıklamasını yapmıştı.

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Aşılamada sıra 60-65 yaş ve kanser hastalarında! İsteyen BioNTech isteyen Sinovac aşısını olacak
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