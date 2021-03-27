Aşılamada sıra 60-65 yaş ve kanser hastalarında! İsteyen BioNTech isteyen Sinovac aşısını olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'ye 10 milyon doz Sinovac ve 1,4 milyon BioNTech aşısının geldiğini duyurmasının ardından gözler aşılama işlemlerine çevrildi. Aşılama hafta başından itibaren 60-65 yaş grubu ve öğretmenlerle devam edecek. Kanser hastaları, organ yetmezliği olanlar ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar da aşılanacak. Ramazan ayı içerisinde ise aşılama 55-60 yaş grubu ve riskli meslek gruplarına uygulanacak.