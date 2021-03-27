Aşı programında yeni gruba geçildi! Bazı risk grupları da programa dahil edildi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısında bazı risk gruplarının da dahil edildiğini belirterek, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, mesajında şunları ifade etti:

RİSK GRUPLARI DA PROGRAMA DAHİL EDİLDİ

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ

Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."