İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda CHP'nin ATM memurları ifşa oldu. Antalya'nın CHP'li Muratpaşa ilçesi belediyesinde yapılan incelemeye göre belediye kadrosunda görünen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede "büro elemanı" olarak istihdam edildiği, ancak 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.